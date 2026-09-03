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Şampiyonada Sivas'ı 60 kilogram kategorisinde temsil eden Rabia Karadaş, rakipleri karşısında ortaya koyduğu performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Karadaş, elde ettiği dereceyle Sivas'a bronz madalya kazandırdı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Rize'de gerçekleştirilen Yeşilay U23 Kadınlar-Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular da ringe çıktı.

Rize'de düzenlenen Yeşilay U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden Rabia Karadaş, 60 kilogramda bronz madalya kazandı.

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