Dünü 36,54 TL seviyesinden kapatan Şişecam hisseleri, olumsuz bilanço verilerinin ardından güne negatif başladı. Saat 10.31 itibarıyla %2,30 değer kaybederek 35,70 TL’den işlem gören hisseler, yatırımcıların endişelerini yansıttı.

Kâr Marjlarında Düşüş Sürüyor

Şişecam’ın 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosu, beklentilerin altında kaldı. Şirketin kârlılık oranlarında süregelen düşüş dikkat çekerken, global ekonomik koşulların yarattığı baskı finansal rasyolarda da bozulmaya neden oldu.

Artan maliyetler, azalan talep ve küresel ekonomik dalgalanmalar, Şişecam’ın faaliyetlerine olumsuz yansıdı. Şirketin marjlarında daralma sürerken, analistler bu trendin kısa vadede toparlanmasının zor olabileceğini belirtiyor.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde Şişecam’ın maliyet yönetimi ve küresel ekonomik koşullardaki gelişmelerin, hisse performansı üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.