Açıklamada, sistemik ve metabolik parametrelerin düzelmeye başladığı ifade edilerek, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’in asidoz tablosu düzeldi, idrar çıkışı normale döndü. Böbrek fonksiyonlarını korumak amacıyla bugün hemofiltrasyon uygulanacak. Spontan solunumu mevcut ve ağrılı uyaranlara yanıt veriyor. Kan basıncı ve dolaşım durumu düne kıyasla daha stabil seviyede" denildi.

Kalp fonksiyonlarına dair detaylı bilgi de verilen açıklamada, "ECMO cihazı desteği ile birlikte noradrenalin ve dobutamin tedavisi sürüyor. Ölçülen tansiyon değerleri ortalama 110/66 mmHg seviyesinde. Sol ventrikül kasılması oldukça iyi durumda, sağ ventrikülde ise halen ciddi bir zayıflık gözleniyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca hastanın nörolojik takibi için EEG bağlantısının yapıldığı ve bu izlemenin 24 saat süreceği belirtildi.

Yetkililer, tedavi sürecinin zaman alabileceğini ve yoğun bakım sürecinin devam ettiğini vurguladı.