İhracatın Gözdesi: Karadut Yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olan Mersin'de, örtü altı üretim hız kesmeden devam ediyor. Silifke'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan karadut, ilçede 250 dönüm alanda tamamen doğal ve ilaçsız olarak yetiştiriliyor. Dalından koparıldığı gibi tüketilebilen bu özel ürün, sağlıklı beslenme trendleriyle de uyumlu olması nedeniyle ihracatçıların gözdesi haline geldi.

600 Ton Üretim, Yüzde 70'i İhraç Ediliyor İlçede faaliyet gösteren 81 üretici, yıllık yaklaşık 600 ton karadut üretiyor. Üretilen ürünlerin yüzde 70'i yurt dışına gönderilirken, yüzde 30'u ise iç pazarda tüketiliyor. Başta Kuzey Irak, Dubai ve Katar olmak üzere birçok ülkeye uçak kargo ve tırlarla ihraç edilen karadut, yüksek fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Üreticiler Kalite İçin Çalışıyor Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, bölgenin Türkiye’de en fazla karadut üreten yer olduğunu belirterek, “Ova mahallelerimizde 250 dönüm alanda turfanda karadut üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi Kuzey Irak, Dubai ve Katar’a uçak kargo ve tırlarla ihraç ediyoruz” dedi.

Alternatif ürün arayışında olan çiftçilerin de karadut üretimine yöneldiğine dikkat çeken Kaynar, “Üreticilerimiz büyük emek harcıyor. Karadutun kilogram fiyatı şu an 100 TL civarında. Bu da hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir gelir kaynağı sağlıyor” diye konuştu.

Karadutun ihracattaki başarısı, bölgedeki tarım sektörüne büyük katkı sağlarken, üreticileri de teşvik etmeye devam ediyor. Doğal üretimi ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken Silifke karadutu, önümüzdeki yıllarda ihracat pazarında daha da güçlenmesi beklenen ürünler arasında yer alıyor.