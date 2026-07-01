SGK muayene katılım paylarını yeniden düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanacak muayene katılım paylarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 50 TL olarak uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise muayene katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, ayrıca ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşlarında yapılacak muayenelerde katılım payı 100 TL olacak.

Düzenlemeyle birlikte aile hekimlerinin sevkiyle gerçekleştirilen muayenelerde önemli bir kolaylık da getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden alınacak muayene katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Öte yandan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ilgili maddede bulunan "5" ibaresi de "30" olarak değiştirildi. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.