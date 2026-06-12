Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, sağlık hizmetlerinde vatandaşların tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçların 21'inin yerli üretim olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, bu adımla birlikte sağlıkta yerli ve milli kapasitenin daha da güçlendiğini ifade etti. Yerli üretime verilen destek, sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni düzenlemenin detaylarını aktaran Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek tüm vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.