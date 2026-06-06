Çay ve Kahve Suyun Yerini Tutmaz, Aksine Vücuttan Su Atar

Yaz aylarında terleme yoluyla vücudun ciddi oranda su ve elektrolit kaybettiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanları, su tüketiminin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Toplumda çok sık yapılan bir hataya dikkat çeken uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor:

"Bireylerin çay ve kahve içerek sıvı ihtiyaçlarını karşıladıklarını düşünmesi büyük bir yanılgıdır. Çay ve kahve asla suyun yerini tutmaz. Aksine, içerdikleri bileşenler nedeniyle vücuttan su atılmasına (dehidrasyona) yol açarak sıvı ihtiyacını daha da artırır."

Yaz Menüsü: Ağır Yemekler Yerine Hafif Alternatifler

Sıcak havalarda beslenme düzeninin mevsime göre revize edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kızartma, kavurma gibi ağır ve yağlı yemekler, sindirim sistemine aşırı yük bindirmenin yanı sıra kalp ve damar sağlığını da riske atabiliyor.

Yaz aylarında tercih edilmesi gereken hafif alternatifler:

Zeytinyağlı sebze yemekleri

Soğuk çorbalar (ayran aşı vb.)

Tahıllı ve proteinli zengin salatalar

Karpuz ve Kavundaki Gizli Tehlike: Porsiyon Kontrolü

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri olan karpuz, kavun, incir ve üzüm, vitamin ve mineral açısından zengin olsalar da yüksek şeker oranları (glisemik indeks) nedeniyle dikkatli tüketilmelidir.

Özellikle diyabet hastalarının bu meyveleri çok ölçülü tüketmesi gerekirken, sağlıklı bireyler için de sınır belirlenmiş durumda. Sağlıklı bir yaz süreci için kadınlarda günlük ortalama 2 porsiyon, erkeklerde ise 3 porsiyon meyve tüketiminin aşılmaması öneriliyor.

Sıcak Havalarda Besin Zehirlenmelerine Dikkat!

Yüksek sıcaklıklar, mikroorganizmaların yiyeceklerde çok hızlı üremesine zemin hazırlıyor. Bu durum yaz aylarında besin zehirlenmesi vakalarını ciddi oranda artırıyor.

Riskli Besin Grupları Alınması Gereken Önlemler Et, Tavuk, Balık Açıkta ve oda sıcaklığında asla bekletilmemeli, hızlıca tüketilmelidir. Yumurta ve Süt Ürünleri Soğuk zincir kırılmadan saklanmalı, dışarıda bırakılmamalıdır. Dışarıda Tüketilen Gıdalar Güvenilirliğinden ve saklama koşullarından emin olunan yerler tercih edilmelidir.

Asitli ve Şekerli İçecekler Yerine Sağlıklı Alternatifler

Serinlemek amacıyla sıkça tüketilen asitli ve şekerli içecekler, vücuda boş kalori yüklemesi yaparken sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor. Yazı formda ve sağlıklı geçirmek adına bu içeceklerin yerine; soğutulmuş bitki çayları, sade maden suyu ve meyve/sebze dilimleriyle aromalandırılmış su bazlı içeceklerin tercih edilmesi, hem sıvı hem de elektrolit dengesini korumanın en sağlıklı yoludur.