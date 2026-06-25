İsviçre’de faaliyet gösteren dağıtım şirketi üzerinden piyasaya sunulan ürün, gıda güvenliği denetimleri kapsamında incelendi. Denetim sonuçlarının ardından, ilgili partinin tüketilmemesi ve satış noktalarına iade edilmesi yönünde uyarı yayımlandı.

Yetkililer, geri çağırmanın tüm ürünleri kapsamadığını, yalnızca belirli bir üretim serisiyle sınırlı olduğunu vurguladı. İlgili partinin üretim tarihinin 2 Eylül 2025, son tüketim tarihinin ise 26 Kasım 2026 olduğu belirtildi.

Tartışmanın odağında: Bor seviyesi

Geri çağırma kararının merkezinde, doğal mineralli sularda jeolojik kaynaklardan gelen bor elementi bulunuyor. Bor, yer altı su kaynaklarının yapısına bağlı olarak doğal şekilde içme sularında yer alabiliyor ve oranı bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor.

İsviçre makamlarının değerlendirmesinde, ilgili partideki bor seviyesinin ülke içi kabul edilen sınırların üzerinde olduğu ifade edildi. Bu durum, ürünün güvenlik değerlendirmesinin yerel standartlara göre yapıldığını da ortaya koydu.

Standartlar neden farklı?

Uluslararası alanda bor için tek ve ortak bir sınır değeri bulunmuyor. Bu durum ülkeler arasında farklı değerlendirmelere yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyu için boru kılavuz değerlerle değerlendiriyor

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), günlük tolere edilebilir alım seviyeleri üzerinden risk analizi yapıyor

Bazı ülkeler ise mineral suyu doğrudan borat bileşikleri üzerinden sınırlandırıyor

Bu farklı yaklaşımlar, aynı ürünün bir ülkede satışta kalırken başka bir ülkede geri çağrılmasına neden olabiliyor.

Türkiye’deki durum

Türkiye’de doğal mineralli sularda bor seviyeleri, bazı kaynaklarda daha yüksek değerlere ulaşabilse de mevcut mevzuat çerçevesinde genellikle uygun kabul edilebiliyor. Bu nedenle ürünün Türkiye pazarındaki durumu ile İsviçre’deki değerlendirme kriterleri arasında farklılık oluşabiliyor.

Sadece bir parti etkileniyor

Yetkililer, geri çağırmanın markanın tüm üretimini kapsamadığını özellikle vurguluyor. Sadece belirli bir üretim bandında tespit edilen değerler nedeniyle sınırlı bir geri çağırma süreci yürütülüyor.

Gözler gıda güvenliği standartlarında

Yaşanan gelişme, doğal kaynaklı ürünlerde ülkeler arasındaki gıda güvenliği standart farklarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre bu tür olaylar, özellikle mineral içeriği doğal olarak değişken olan ürünlerde sıkça tartışma konusu olabiliyor.

Kaynak: https://polizeiticker.ch/artikel/zu-hoher-bor-gehalt-mineralwasser-zurueckgerufen-278728?utm_source=chatgpt.com#google_vignette