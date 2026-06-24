İnsan beynine dair cerrahi teknikleri değiştiren ve milyonlarca hastanın hayatına dokunan Yaşargil'in yaşamı, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki çalkantılı günlerde başladı.

Şeyh Said İsyanının Ortasında Bir Doğum

1925 yılında yaşanan Şeyh Said İsyanı sırasında ayaklanmanın merkezlerinden biri olan Diyarbakır'ın Lice ilçesi, isyancı grupların kuşatması altındaydı. İlçede devleti temsil eden Kaymakam Asım Bey'in emrinde yalnızca küçük bir güvenlik birliği bulunuyordu. Direnişin sürdürülememesi üzerine Kaymakam Asım Bey, eşi Sehavet Hanım ve iki yaşındaki kızları Selma rehin alındı.

Altı aylık hamile olan Sehavet Hanım, ailesiyle birlikte Lice ve Hani arasındaki yüksek dağlık bölgelere götürüldü. Kış şartlarının hüküm sürdüğü, kar altında kalan mezralarda ve mağaralarda aylarca tutuldu. Rehine hayatı boyunca açlık, soğuk ve ölüm korkusuyla mücadele eden aile için en zor günler yaşanıyordu.

Ancak bu zorlu koşullar içerisinde tarihe geçecek bir mucize gerçekleşti. Sehavet Hanım, dağ başındaki bir mezrada sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kaymakam Asım Bey, oğluna "savaştan sağ ve zaferle dönmüş kişi" anlamına gelen Gazi adını verdi.

O bebek, ilerleyen yıllarda dünyanın en saygın beyin cerrahlarından biri olacak Prof. Dr. Gazi Yaşargil'di.

Tıp Dünyasının Efsanesi Oldu

6 Temmuz 1925'te dünyaya gelen Gazi Yaşargil, ilk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra tıp eğitimine başladı. Daha sonra Avrupa'ya giderek kariyerini İsviçre'de sürdürdü.

Özellikle Zürich Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalarla nöroşirürji alanında devrim niteliğinde yeniliklere imza attı. Beyin ameliyatlarında kullanılan mikroskopik cerrahi tekniklerin geliştirilmesinde öncü rol oynayan Yaşargil, bugün dünyanın dört bir yanında uygulanan modern beyin cerrahisinin temelini attı.

Mikronöroşirürjinin Babası

Gazi Yaşargil'in geliştirdiği yöntemler sayesinde daha önce ulaşılamayan beyin damarlarına ve hassas sinir dokularına zarar vermeden müdahale edilebilmesi mümkün hale geldi.

Cerrahi alanda geliştirdiği:

Mikrocerrahi teknikler,

Beyin damar ameliyatları,

Anevrizma operasyonları,

Bypass yöntemleri,

Cerrahi ekipman ve klips sistemleri,

nöroşirürji tarihinde dönüm noktası olarak kabul edildi.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde kullanılan çok sayıda teknik ve ekipman hâlâ onun adıyla anılıyor.

"Yüzyılın Beyin Cerrahı"

Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1999 yılında "Yüzyılın Beyin Cerrahı" olarak ilan edildi.

Bu unvan, yalnızca bir bilim insanına verilen ödül değil, aynı zamanda modern nöroşirürjinin şekillenmesinde oynadığı benzersiz rolün de uluslararası kabulü anlamına geliyordu.

Tıp çevrelerinde Yaşargil için sık sık şu ifade kullanıldı:

"Beyin cerrahisini Yaşargil'den önce ve Yaşargil'den sonra diye iki döneme ayırmak mümkündür."

Binlerce Cerrahın Hocası

Yaşargil yalnızca başarılı ameliyatlarıyla değil, yetiştirdiği öğrencilerle de dünya tıbbına yön verdi.

Yüzlerce beyin cerrahını eğiten, binlerce hekimin yetişmesine katkı sağlayan Yaşargil'in geliştirdiği teknikler bugün milyonlarca hastanın yaşamına umut olmaya devam ediyor.

Bilimsel çalışmaları yüzlerce makale ve kitapta yer aldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinde dersler verdi, sayısız ödüle layık görüldü.

İnsanlığa Adanmış Bir Ömür

Dağlarda rehin tutulan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gazi Yaşargil, yaşamı boyunca insan beyninin sırlarını çözmeye ve hastalara şifa olmaya adandı.

Zorlu şartlarda başlayan hayat yolculuğu, onu yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak gururlarından biri haline getirdi.

10 Haziran 2025 tarihinde hayata veda eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil, geride modern beyin cerrahisini değiştiren bir bilim mirası bıraktı.

Bugün dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen sayısız beyin ameliyatında onun geliştirdiği yöntemlerin izleri bulunuyor.

Bir dağ mezrasında başlayan hayat, tıp tarihine altın harflerle yazılan bir başarı hikâyesine dönüştü.