Türkiye'nin öncü ilaç firmalarından Polifarma, teknolojiyi insan sağlığı, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik odağında geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Polifarma, Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) uygulamasına geçiş sürecini Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak başlattı.

İlaç kutularında yer alan basılı kullanma talimatlarının karekod aracılığıyla dijital ortama taşınmasını sağlayan e-KT sistemi, çevresel faydalarının yanı sıra hasta deneyimini ve erişilebilirliği güçlendiren yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkıyor. Polifarma'nın kademeli olarak hayata geçirdiği bu dönüşüm sayesinde hastalar, ilaç kutuları üzerindeki karekodu akıllı cihazlarıyla okutarak kullanma talimatlarına hızlı ve kolay şekilde erişebiliyor. Böylece güncellenen bilgiler eş zamanlı olarak sisteme yansırken kullanıcılara her zaman en güncel içerik sunuluyor. Polifarma, bu dönüşümü “Bir karekod; daha az kağıt, daha az karbon ayak izi, gelecek için daha çok fayda” yaklaşımıyla hayata geçirerek dijitalleşme, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflerini bir araya getiriyor.

Yılda 160 ton kağıt tasarrufu hedefleniyor

Polifarma, e-KT uygulamasıyla sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla yılda yaklaşık 160 ton kağıt tasarrufu elde edilmesi ve yaklaşık 600 ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Basılı kullanma talimatlarının üretim, depolama ve lojistik süreçlerinde kullanılan kaynakların azalması sayesinde doğal kaynak tüketimi daha verimli hale geliyor. Atık miktarının önemli ölçüde azalmasını destekleyen sistem, baskı ve lojistik süreçlerinde sağladığı verimlilik sayesinde yakıt tüketiminin ve buna bağlı çevresel etkilerin azaltılmasına da katkı sunuyor.

Hasta odaklı ve erişilebilir bir deneyim

Polifarma yeni sistemle aynı zamanda hasta deneyimini güçlendiren önemli bir adım atmış oldu. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere anında ulaşabilmesine imkan sağlayan e-KT sisteminin dijital erişilebilirlik özellikleri daha kapsayıcı bir kullanım deneyimi sağlanıyor. Güncel bilgiye hızlı ve kolay erişim imkanı sunan sistem, ilaç kullanım süreçlerinde de kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilere daha etkin şekilde ulaşmasına olanak tanıyor.

Operasyonel verimlilikte yeni dönem

e-KT uygulaması yalnızca çevresel ve kullanıcı odaklı faydalar sunmakla kalmıyor; aynı zamanda operasyonel süreçlerde de önemli kazanımlar sağlıyor. Basım ve doküman yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesiyle çalışanların zaman tasarrufu elde etmesi ve bu zamanı daha katma değerli işlere yönlendirebilmesi mümkün hale geliyor.