Yeni nesil sistemler, taşımacılık firmalarının veri indirme, analiz, raporlama ve arşivleme ihtiyaçlarını tek platformdan karşılamasını mümkün kılıyor. Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, “Taşımacılarımız artık çok daha hızlı, kolay ve en düşük maliyetle takograf verilerine erişip yönetebilecek.” dedi.

Araç takip ve filo yönetim sistemleri alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Seyir Mobil, dijital takograf çözümlerini tanıttı. Yüzde yüz yerli olarak geliştirilen sürücü performansının ölçülmesini ve operasyonel süreçlerin seffaf ve sürdürülebilir sekilde yönetilmesini sağlayan Takobil ve dijital takograf ve sürücü kartı verilerinin manuel olarak kolayca indirilmesini sağlayan TakoSmart’ın detayları anlatıldı. Takograf Veri Analizi Çözümü Takobil, www.takobil.com üzerinden lansmana özel 2 ay ücretsiz kullanabilecek.

8 Temmuz’da firmanın İzmit Derince’deki merkezinde gerçekleştirilen lansman toplantısına Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Küçük ve Seyir Mobil Ar-Ge Direktörü Sefa Akdaş katıldı.

Küçük: Lojistik Sektörünün Dijitalleşme Sürecine Öncülük Ediyoruz

Seyir Mobil Genel Müdürü Yakup Küçük, Takobil ve TakoSmart çözümleri ile lojistik sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atıldığını söyledi. “Seyir Mobil olarak uzun süredir sahadaki ihtiyaçları analiz ederek geliştirdiğimiz Takobil ve TakoSmart çözümlerimizi sektörün hizmetine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyen Küçük, “Dijital takograf verilerinin indirilmesi, analiz edilmesi ve arşivlenmesi süreçleri, özellikle filoların yasal yükümlülüklerini yerine getirme açısından kritik öneme sahip. Ancak bugüne kadar bu süreçler çoğu zaman zaman alıcı, maliyetli ve hataya açık biçimde yürütülüyordu. Biz, bu zorlukları ortadan kaldırmak ve işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak için yola çıktık. Bu sistemlerle birlikte zaman, maliyet ve insan kaynağından ciddi tasarruf sağlamak artık mümkün hale geliyor. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerden çok uluslu filolara kadar geniş bir kullanıcı profiline hitap ediyoruz. Geleceğin taşımacılığında dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk. Biz de Seyir Mobil olarak bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olmayı hedefliyoruz. Takobil ve TakoSmart, bu vizyonun somut bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı. Küçük, yeni ürünlerin Avrupa’ya satışı için Almanya’da yeni bir şirket kurduklarını da söyledi.

Operasyonel Süreçleri Şeffaflaştırıyor

Seyir Mobil Ar-Ge Direktörü Sefa Akdaş yeni ürünlerin teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. 2016 yılından beri dijital takograflarla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Akdaş, toplam 20 bin müşterilerinin bulunduğunu, 250 binin üzerinde donanım sağladıklarını ve bugüne kadar 2 milyonun üzerinde takograf verisi indirdiklerini söyledi.

Takobil ve TakoSmart ile Yasal Uyum ve Operasyonel Verimlilik Bir Arada

Seyir Mobil'in uzun yıllara dayanan araç takip ve filo yönetim sistemleri tecrübesi, dijital takograf verilerinin indirilmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasına yönelik geliştirilen Takobil ve TakoSmart çözümlerine yansıyor. Şirketin %100 yerli sermayesi ve kendine ait Ar-Ge altyapısıyla geliştirdiği bu teknolojiler, yasal mevzuatlara uyumu kolaylaştırırken, işletmelerin zaman ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlıyor.

TakoSmart: Pratik ve Güvenli Veri İndirme Çözümü

TakoSmart, dijital takograf ve sürücü kartı verilerinin manuel olarak indirip bilgisayara kolayca aktarılmasını sağlayan kompakt ve taşınabilir bir veri indirme cihazı olarak öne çıkıyor. USB (Type-C) bağlantısıyla ek kurulum gerektirmeden bilgisayar tarafından USB bellek olarak tanınan TakoSmart, üzerindeki özel ayar dosyası ile veri indirme tercihlerinin kişiselleştirilmesine ve güvenli erişime imkân tanıyor. Cihaz, sürücü kartı ve takograf cihazındaki .ddd formatlı verileri doğrudan indirerek arşivlemeye olanak sağlıyor. TakoSmart ile birlikte gelen masaüstü yazılımı ise indirilen verilerin ön izlemesini ve dosya kontrolünü kullanıcı dostu bir arayüzle sunarak firmaların güvenli, hızlı ve taşınabilir bir yöntemle sürücü veya araç bazlı veri takibi yapmasını sağlıyor.

Takobil: Dijital Takograf Verisi Analiz Platformu

Seyir Mobil'in bir diğer önemli çözümü olan Takobil (www.takobil.com), dijital takograf verilerinin AETR ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun şekilde analiz edilmesini ve yasal raporlamaların hazırlanmasını sağlayan web tabanlı, herkese açık bir platform. İster uzaktan otomatik veri indirme sistemleriyle, ister TakoSmart gibi yerinde indirme cihazlarıyla elde edilen .ddd uzantılı dosyalar, Takobil sistemine yüklenerek kapsamlı bir şekilde analiz ediliyor.

Sistem, her bir takograf dosyasını (.ddd) dosyasını (EC) No 561/2006, 2002/15/EC ve EC 165/2014 mevzuatları kapsamında değerlendirerek şu alanlarda detaylı analizler sunuyor:

- Sürücü İhlal ve Hakediş Raporları

-Sürüş-Dinlenme Sürelerinin Raporlanması

-AETR ve Avrupa Mevzuatına Uygunluk Analizi

-İhlal Tespiti ve İhlal Raporları

-Sürücü Performans Takibi

-Geriye Dönük Veri Analizi

-Yasal Uyumluluk Takibi

Tespit edilen tüm ihlal türleri, açıklamaları ve zaman bilgileriyle birlikte kullanıcıya sunulurken, şoför bazlı hakediş hesaplamaları, sürücü puanlamaları ve dönemsel performans karşılaştırmaları gibi detaylı operasyonel raporlar da sistem üzerinden alınabiliyor. Takobil, yasal uyumun ötesinde, veriye dayalı sürücü yönetimi ve şeffaf filo performansı için işletmelere kapsamlı bir kontrol paneli sağlıyor.

Herkese Açık Erişim İmkânı

Takobil, sadece Seyir Mobil kullanıcılarına özel bir sistem olmakla kalmayıp, dijital takograf verilerini analiz etmek isteyen tüm kullanıcıların erişimine açık bir platform olma özelliği taşıyor. Bireysel sürücülerden filo yöneticilerine kadar herkes, www.takobil.com adresini ziyaret ederek platforma kolayca erişebiliyor, ihtiyacına uygun analiz paketlerinden birini seçerek yasal uyumluluk ve sürücü performansına dair detaylı raporlar alabiliyor. Platform, markadan bağımsız çalışarak her türlü dijital takograf sisteminden indirilen .ddd uzantılı verileri analiz etme esnekliği sunuyor.

Seyir Mobil'in Takobil ve TakoSmart çözümleri, lojistik sektöründe dijital takograf verilerinin yönetimi ve analizi konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayarak, işletmelerin daha verimli, güvenli ve yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermelerine katkıda bulunuyor.