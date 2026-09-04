AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Selendi'de sanayi esnafı ve muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret etti.

Arınç, Selendi programına AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Arınç, teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Selendi Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Arınç, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Esnafların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Arınç, ilçenin ekonomik durumu ve sanayi sektörünün gelişimine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Esnafın beklentilerini yerinde dinleyen Arınç, sorunların çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı.

Muhtarlarla sorun toplantısı

Ahmet Mücahit Arınç, muhtarlarla da bir toplantı gerçekleştirerek mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Arınç, mahallelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

Arınç'ın Selendi'deki ziyaretlerine AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve parti teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Konseri izledi

Mücahit Arınç, akşam programında ise Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen şenliklerde sahne alan Tefo & Seko'nun konserini izledi.