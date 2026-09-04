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Milliler, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.30'da Avustralya ile Berlin Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ile Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya, Tolga Egemen, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sevgi Uzun 11 sayı ve 11 asistle oynadı. Belçika'da ise Emma Meesseman 27 sayı kaydetti.

Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Beren Burke beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 46-45 ise önde tamamladı.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75'lik skorla mağlup oldu.

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