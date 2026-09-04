Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.

Aslan'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül de taraftarların isteği kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.