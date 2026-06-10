İstinaf Kararı Sonrası Dosya Yerel Mahkemeye Döndü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, 17 Nisan'da açıkladığı kararında Seçil Erzan ve bazı sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerini usul yönünden incelemişti. Daire, ilk derece mahkemesinin kararında birleşen dosyalara ilişkin bilgilerin yeterince yer almadığını ve bunun kararın denetlenmesini güçleştirdiğini belirterek hükmü bozmuştu.

Bu kapsamda dosya yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderilirken, bazı sanıklar hakkındaki kararlar ise hukuka uygun bulunarak onanmıştı.

Uzlaştırma Süreci de Gündemde

Yeniden görülecek dava kapsamında bazı müştekilere yönelik eylemlerin uzlaştırma hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği öğrenildi. Bu nedenle ilgili dosya bölümlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.

11 Eylül'de başlayacak yeni yargılama sürecinde, istinaf mahkemesinin işaret ettiği usul eksikliklerinin giderilmesi ve dosyanın yeniden ele alınması bekleniyor.

Davanın Arka Planı

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek getiri vaadiyle oluşturulduğu öne sürülen bir fon üzerinden aralarında spor dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı dava, son yılların en çok konuşulan hukuk dosyalarından biri olmuştu.

İlk derece mahkemesi tarafından Erzan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis cezası ile adli para cezası verilmişti. Ancak istinaf incelemesinde tespit edilen usul eksiklikleri nedeniyle karar bozulmuş ve dava yeniden görülme aşamasına taşınmıştı.