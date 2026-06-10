CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündeminde Türkiye'nin siyasi gelişmeleri ile birlikte kamuoyunda tartışılan “mutlak butlan” sürecinin yer aldığını belirtti.

Sarı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Günaydın, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu: “Aklanıp Gelsinler”

Disiplin kararlarının ardından ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, parti içinde uzun süredir tartışma konusu olan kurultay sürecine ilişkin iddialara dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Partide şaibe iddialarıyla anılan, kurultay sürecinde para ilişkilerine karıştığı öne sürülen herkes aklanıp gelsin. CHP, kirli siyasetten arınacak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, CHP'de kurultay tartışmaları ve parti içi hesaplaşmaların yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlandı. Disiplin sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve ihraç taleplerinin Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu'nda nasıl değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.