Son 24 Saatte Piyasa Hareketleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyon kararını ertelemesi, risk iştahını kısmen artırsa da kripto piyasasında belirgin bir yükseliş gözlenmedi. ABD'de Juneteenth tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu yatırımcıları temkinli davranmaya itti.

Bitcoin (BTC): %0,1 düşüşle 104.730 dolar

Ethereum (ETH): %0,1 artışla 2.521 dolar

XRP: %0,5 kayıpla 2,15 dolar

Solana (SOL): %0,1 düşüşle 145,31 dolar

Arizona’dan Kripto Rezerv Fonu Hamlesi

Arizona eyaleti, suç gelirlerine el konulan kripto varlıkları yönetmek için "Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu" kurmayı planlıyor. HB 2324 tasarısı, Senato'dan geçerek Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Tasarıya göre:

İlk 300 bin dolar , Organize Suçlarla Mücadele Fonu'na aktarılacak.

Kalan gelirin %50'si aynı fona, %25'i eyalet bütçesine, %25'i ise yeni kripto rezerv fonuna ayrılacak.

Semler Scientific’in 105 Bin BTC Hedefi

Sağlık teknolojileri şirketi Semler Scientific, Bitcoin portföyünü 2027'ye kadar 105 bin BTC'ye çıkarmayı hedefliyor. Şirket:

2024 sonunda 10 bin BTC,

2026 sonunda 42 bin BTC,

2027'de 105 bin BTC'ye ulaşmayı planlıyor.

Bu hedef tutturulursa, şirket Bitcoin arzının %0,5'ini kontrol edecek.

XBTO ve Arab Bank’tan Bitcoin Getiri Ürünü

Kripto yatırım şirketi XBTO, Arab Bank Switzerland ile Bitcoin tabanlı getiri ürünü sunacak. Ürün:

"Diamond-hands" stratejisiyle BTC opsiyonlarından pasif gelir sağlamayı,

Yıllık %5 getiri hedeflemeyi amaçlıyor.

Teknik Analiz: BTC ve ETH Dar Bandında

Bitcoin (BTC): 103.000 - 110.000 dolar arasında sıkışmış durumda.

Ethereum (ETH): 2.450 - 2.670 dolar aralığında direnç ve destek test ediyor.

XRP: 2,14 - 2,35 dolar arasında simetrik üçgen formasyonunda. Bitcoin Tarım Dışı İstihdam Verileri Sonrası Yükseldi: Fed Kararı Bekleniyor İçeriği Görüntüle

Kripto piyasası, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik sinyaller nedeniyle yatay hareketini sürdürüyor. Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli alımları ve regülasyonlardaki gelişmeler, orta vadede olumlu bir tablo çiziyor. Ancak kısa vadede düşük hacim ve teknik sıkışma, yön arayışının devam edeceğine işaret ediyor.