Malatya Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, kentin ekonomi dünyasını bir araya getirdi. Program kapsamında 2025 yılı kuru kayısı ihracatında en yüksek performansı gösteren 10 firmaya plaket takdim edildi.

İftar programında konuşan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Malatya’nın dünya kuru kayısı üretim ve ihracatındaki lider konumuna dikkat çekti. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon dekar alanda 10 milyona yakın kayısı ağacı bulunduğunu belirten Özcan, yıllık ortalama 160 bin ton kuru kayısı üretim kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

Kuru kayısının yaklaşık 100 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Özcan, ürünün Malatya ve bölge ekonomisine yıllık ortalama 500 milyon dolar gelir sağladığını söyledi. Bu başarının üretici, tüccar ve ihracatçıların ortak emeğiyle elde edildiğini vurgulayan Özcan, lisanslı depoculuk yatırımları sayesinde ürünlerin daha sağlıklı koşullarda muhafaza edildiğini belirtti. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda tahıl ve hububat depolama altyapısının güçlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında deprem sonrası yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarına değindi. Devlet-millet dayanışmasının toparlanma sürecinde önemli rol oynadığını belirten Yavuz, kayısının Malatya için yalnızca ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda güçlü bir marka değeri olduğunu ifade etti.