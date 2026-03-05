Verilere göre, mevsimlik tarım işçilerinde erkeklerin günlük ücretleri yüzde 40,6 artışla 1.416 TL, kadınların günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artışla 1.193 TL olarak hesaplandı.

Sürekli çalışan tarım işçilerinin aylık ücretlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandı. Buna göre sürekli tarım işçilerinin ortalama aylık ücreti yüzde 42,1 yükselerek 37 bin 305 TL seviyesine çıktı. Erkek işçilerde aylık ücret yüzde 43,4 artışla 39 bin 843 TL, kadın işçilerde ise yüzde 22,1 artışla 23 bin 598 TL oldu.

En yüksek mevsimlik ücret Rize’de

İller bazında bakıldığında mevsimlik tarım işçilerine ödenen en yüksek günlük ücretin Rize’de olduğu görüldü. Erkek işçilere günlük 3 bin 283 TL, kadın işçilere ise 3 bin 75 TL ödeme yapıldı.

En düşük günlük ücret ise erkek işçilerde 1.037 TL ile Ankara’da, kadın işçilerde ise 976 TL ile Hatay’da kaydedildi.

Sürekli işçilerde en yüksek ücret Niğde’de

Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretlerinde ise erkek işçiler için en yüksek ödeme 53 bin 927 TL ile Niğde’de gerçekleşti. Kadın işçilerde en yüksek aylık ücret 25 bin 521 TL ile İzmir’de belirlendi.

En düşük aylık ücret ise hem erkek hem kadın işçilerde Antalya’da görüldü. Erkek işçilerin ortalama aylığı 26 bin 186 TL, kadın işçilerin aylığı ise 23 bin 40 TL olarak kaydedildi.