Palandöken, özellikle et, bakliyat, meyve ve sebze gibi temel gıda ürünlerinde fiyatları düşürmek için bölgesel tarımsal analizler yapılıp haritaların çıkarılması gerektiğini belirtti.

“Üretim tarladan sofraya gelinceye kadar lojistik desteği çok önemli,” diyen Palandöken, “Ürünler doğru şekilde taşınmazsa, aracılar fiyatları artırıyor. Araçların donanımlı olmaması ve zayiat, maliyetleri yükseltiyor. Bireysel üreticilere gübre ve diğer destekler verilerek üretim teşvik edilmeli” ifadelerini kullandı.

Palandöken, köy nüfusunun artık yüzde 20’lerde olduğunu hatırlatarak, “Herkes sosyal imkanların daha fazla olduğu şehirleri tercih ediyor. Bu yüzden küçük işletmelere ağırlık verilmeli. İnsanların bir-iki hayvanı veya birkaç meyve ağacıyla ek gelir elde etmesi sağlanmalı” dedi.

Ayrıca, zeytin ve ayçiçeği gibi ürünlerin arazilerinin korunmasının önemine değinen Palandöken, “Bu alanlar konuta açıldığında verimlilik düşüyor, insanlar emeğinin karşılığını alamıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor” diye konuştu.

Palandöken, hal yasası ve perakende sektöründeki düzenlemelerin birleştirilmesi gerektiğini de belirterek, “Bölgelerde üretim haritaları çıkarıldığında fiyatlardaki yüksekliğe ilişkin şikayetler azalacak. Rekabet ve üretim artacak. Sadece polisiye tedbirlerle fiyatları düşürmek mümkün değil” dedi.