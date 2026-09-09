Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak ile birlikte ilçede devam eden yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi.

Darende'de gerçekleştirilen program kapsamında Yeni Çarşı ve Millet Bahçesi inşaat alanlarını ziyaret eden Bozkurt ve Ölmeztoprak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Asfalt Plent Tesisi'nde incelemelerde bulunularak ilçenin yol ve altyapı çalışmaları değerlendirildi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni ve Darende Sanat ve Eğitim Atölyesi'ni de ziyaret eden heyet, ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerine yönelik çalışmaları ele aldı. GES Proje Alanı'nda da incelemelerde bulunan Bozkurt ve Ölmeztoprak, enerji yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programın devamında Ağılyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, programa katılan Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak'a teşekkür etti.