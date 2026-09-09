Denizli’de üzüm hasadı devam ederken üreticinin gündeminde bu kez verimden çok fiyat ve satış sorunu var. Sofralık, şaraplık ve sirkelik üzüm üreten çiftçiler, özellikle mazot, gübre, ilaç ve işçilik giderlerindeki artışa karşın ürünlerinin maliyetlerinin altında fiyatlandığını savunuyor.

Buldan’da üreticilerin aktardığına göre, geçen yıl 100 TL seviyelerine ulaşan kuru üzüm fiyatı bu sezon yaklaşık 80 TL olarak açıklanırken, sirkelik üzümde de fiyatların 8 TL seviyelerine kadar gerilemesi endişeyi büyüttü. Üreticiler, maliyetlerin yükseldiği bir dönemde ürün fiyatlarının gerilemesinin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

“Geçen yıl iki litre mazot alıyorduk, şimdi bir litre bile alamıyoruz”

Üreticilerin en dikkat çekici karşılaştırması ise üzüm fiyatı ile mazot arasındaki makas oldu.

Buldan Doğanköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Boylukar, geçen yıl yaklaşık 45-50 TL olan mazot fiyatına karşılık üzümün 100 TL seviyelerinde satıldığını, bu yıl ise mazotun yaklaşık 85 TL'ye çıkmasına rağmen üzüm fiyatının 80 TL civarında kaldığını belirtti.

Boylukar, üreticinin bir kilogram üzüm satarak artık bir kilogram mazot dahi alamadığını ifade ederek TMO’nun bir an önce alıma başlamasını istedi. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla mahallede TMO alım noktası için 60 dönümlük alan tahsis edildiği de belirtildi.

Üretici satış yapacak pazar arıyor

Üreticilerin sorunu yalnızca fiyatla sınırlı değil. Tariş’e ortak olmayan çiftçiler, ürünlerini güvenilir bir alıcıya ulaştırmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

Buldan Bölmekaya Mahallesi Muhtarı Ünal Kırmızıoğlu, üreticilerin artık yalnızca “üzümü kaça satacağız?” sorusuna değil, kuruttukları ürünü nerede ve ne zaman satabileceklerine odaklandığını söyledi.

Kırmızıoğlu, Tariş ortaklığı bulunmayan üreticiler için güvenilir bir alım ve pazarlama mekanizmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak TMO’nun devreye girmesi çağrısında bulundu.

“Bu sadece fiyat düşüşü değil, gelecek kaygısı”

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al ise bu sezon bölgede üzüm rekoltesinin ve kalitesinin üretici açısından umut verici olduğunu ancak fiyatların bu beklentiyi tersine çevirdiğini söyledi.

Al’ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl 15 TL seviyesinde olan sirkelik üzümün bu sezon 8 TL'ye kadar gerilemesi üreticide ciddi bir endişe oluşturdu. Üreticilerin aylarca emek verdiği bağlarda tüccarların yalnızca seçtiği ürünleri almasının da önemli bir sorun olduğu ifade edildi.

Ziraat Odası Başkanı Al, yaşananların yalnızca bir fiyat düşüşü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, üreticinin gelecek sezon için de umut kaybetme riski bulunduğunu belirtti.

Üreticiler, üzümün tarlada veya bağda kalmaması ve çiftçinin yeni sezona hazırlanabilmesi için TMO’nun piyasaya müdahil olmasını bekliyor. Çiftçilere göre sürdürülebilir üretimin yolu, artan maliyetleri dikkate alan bir fiyat ve güvenilir bir alım mekanizmasından geçiyor.