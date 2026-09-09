Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-3), 7 Eylül'de gerçekleştirilen sıralama atışlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından sporcuların mücadele ettiği şampiyona, 8 Eylül'de düzenlenen bireysel eleme müsabakaları ve ödül töreninin ardından sona erdi.

Semray Taş Özer ve İsa Umut'tan gümüş madalya

Para Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Semray Taş Özer ve İsa Umut, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Para Makaralı Yay Erkek Takım kategorisinde ise İsa Umut ve Günday Büyük, müsabakaları Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı şampiyonayı bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam iki madalya ile tamamladı. Elemeleri dördüncü sırada tamamlayan Semray Taş Özer, elde ettiği dereceyle puan usulü sıralamada Türkiye ikincisi oldu.

Serpil Kanat sıralama atışlarını beşinci tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Serpil Kanat da Para Makaralı Yay kategorisinde mücadele etti. Kanat, gerçekleştirilen sıralama atışlarını beşinci sırada tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nı iki takım madalyası ve bireysel kategorilerde elde edilen derecelerle tamamladı.

Başkan Aras: 'Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Sporun her alanında gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları artırmaya büyük önem veriyoruz. Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla'mızı başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu başarıların arkasında büyük bir emek, azim ve disiplin var. Madalya kazanan ve şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, her birine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum' dedi.