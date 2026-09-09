İçinde futbol sahası ve tribünü bulanan Türkiye'nin ilk ve tek spor temalı Millet Bahçesi Trabzon'da açılışa hazırlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Avni Aker Millet Bahçesi'nde yapımı hemen hemen tamamlanan sentetik futbol sahasında son rötuşlar yapılırken önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi olma özelliğini taşıyan alanda, çocuklar ve gençlerin antrenman ve maç yapabileceği modern bir spor tesisi oluşturuluyor.

Trabzon'un köklü spor kültürünü ve futbol hafızasını yaşatan Avni Aker Stadı ile amatör sporun simgelerinden Yavuz Selim Sahası'nın bulunduğu bölgede, daha önce etkinlik alanı olarak kullanılan çim sahanın, sentetik futbol sahasına dönüştürülerek, sentetik çim saha projesiyle Yavuz Selim'in amatör futbol geleneğini yaşatılması hedefleniyor. Yaklaşık 13 milyon 253 bin lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, 8-14 yaş arasındaki çocukların futbol oynayabileceği 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim saha, tribün ve sporcuların kullanımına yönelik yedek kulübeleri de yer alıyor.