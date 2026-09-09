Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk kez mücadele edecek Fenerbahçe'nin macerası yarın başlayacak. Sarı-lacivertliler, yarın saat 19.45'te evinde Roma ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 2. eleme turundan başladı. Polonya'nın Gornik Zabrze takımını 1-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyen Kanarya, 3. turda Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda da Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Devler Ligi hasretini sonlandırdı.

Roma ise geçtiğimiz sezon Serie A'yı 3. sırada bitirerek doğrudan katılım hakkı elde etti.

18 yıl sonra Dev Ligi arenasında

Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılından sonra ilk kez yer alacak Fenerbahçe, daha önce 6 kez katılımdı. İlk kez 1996-1997 sezonunda yer alan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti. Kanarya, en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek finalle yaptı ve İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

Roma ile ilk randevu

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak. İki ekip 2014 yılının yaz aylarında Roma Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı yaptı ve 3-3 berabere sona erdi. Söz konusu dönemde Salih Uçan'ın, sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibine transferi gerçekleşmişti.

İtalya takımlarıyla 16. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar İtalyan ekipleriyle 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte; Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina ve Lazio ile 2'şer kez, Palermo ile de 1 defa karşılaştı. Kanarya, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 10 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarında 307. maç

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 307. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan mücadelelerde 122 galibiyet alırken, 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı, 67 maçta da berabere kaldı. Kanarya, rakip filelere 417 gol gönderirken, kalesinde ise 426 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 41. müsabaka

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 maça çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 42 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 70 gole engel olamadı.

Serie A'da lider

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, İtalya Serie A'da yeni sezona iyi başladı. Ligde 3 maçta 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Roma, rakip filelere 10 gol gönderirken, kalesinde 1 gol gördü. Roma'da Donyell Malen, 5 golle ön plana çıkarken, Matias Soule 2 gol, Mario Hermoso, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli de 1'er golle katkı sağladı.

İsmail Kartal'ın Avrupa karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 3 farklı sezonda 24 kez Avrupa maçına çıktı. Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 kez olmak üzere bu süreçteki karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Jesus Gil Manzano düdük çalacak

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayus yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak. Karşılaşmanın VAR'da İspanyol Cesar Soto, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak.