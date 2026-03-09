İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Şubat 2026 verilerine göre, Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi değişim göstermeyerek 52,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, yılın ilk çeyreği ortasında imalatçıların ihracat pazarlarındaki ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Talep koşuları ise son 26 ay boyunca kesintisiz bir şekilde güçlenmeye devam etti.

İSO verilerine göre, Türk imalatçıların en büyük 10 ihracat pazarından yedisinde ekonomik aktivite şubat ayında yükseldi. Almanya ve Birleşik Krallık’ta büyüme güçlü seyrederken, ABD’de artış sürse de son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. BAE’de petrol dışı ekonomik aktivite ise son 22 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Öte yandan Romanya, Fransa ve Polonya’da üretim düşüşü gözlemlendi. Romanya’daki gerileme, Temmuz 2023’ten bu yana kaydedilen en sert düşüş olarak öne çıktı. Çin ise şubat ayında güçlü üretim artışı ile Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek büyüme hızına ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Önemli ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileşmesi, Türk imalatçılarının önümüzdeki dönemde yeni iş fırsatları elde etmesine katkı sağlayabilir. ABD’nin gümrük vergilerinin etkilerini izlemeye devam edeceğiz; ancak genel olarak küresel ekonomik görünüm olumlu” değerlendirmesinde bulundu.