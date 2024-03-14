Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Gecenin en önemli maçında Atletico Madrid, Inter'i konuk etti. 33. dakikada İtalyan ekibi Dimarco ile 1-0 öne geçerken, İspanyol temsilcisi 35. dakikada Griezmann ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 87. dakikada Depay'ın golüyle Atletico Madrid 2-1 öne geçerken, 90 dakikada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Madrid ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund rahat kazandı

Signal Iduna Park'ta Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk eden Borussia Dortmund mücadeleye hızlı başladı. Ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru olurken, Alman ekibi çeyrek finale yükseldi.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler:

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Manchester City

Real Madrid

Barcelona

Arsenal

Borussia Dortmund

Atletico Madrid