Sakarya'da düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için kayıtlar başladı. Müsabakalar 26 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva için başvurular alınmaya başladı. Aziz Duran Parkı Öğretmenevi yanında kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek ödüllü turnuvaya katılımlar ücretsiz olacak. Başvurular 24 Eylül tarihine kadar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak turnuvada karşılaşmalar; 'Yıldız Kız-Erkek', 'Gençler Kız-Erkek' ve 'Büyükler Kız-Erkek' olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek. Müsabaka takviminin kayıtların tamamlanmasının ardından açıklanacağı turnuvanın final gününde izleyiciler arasında çekiliş yapılacak. Çekilişle 10 kişiye bisiklet, basketbol topu ve Sakaryaspor forması gibi çeşitli hediyeler takdim edilecek.