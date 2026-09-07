Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı Para Yüzme Avrupa Şampiyonası başladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisini önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da takip etti. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları gururu dile getirdi.

38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile yaklaşık bin 500 sporsever seremoniyi takip etti.

'Bu organizasyonların devamı gelecek'

Kocaeli'nin spor ve gençlik başkenti olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sporun ve gençliğin kenti Kocaeli'de sayısız uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Böylesine güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu ve şehrimiz adına sizleri büyük hoşgörü ve sevgiyle karşıladığımızı özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.

'Olimpiyat yolu kocaeli'den geçiyor'

Başkan Büyükakın, Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın sadece yarışmalardan ibaret olmadığını hatırlatarak, 'Bu organizasyonun ayrı bir anlamı daha var. Buradaki mücadeleler, Los Angeles'ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları için alıştırma olacak. Organizasyonu Türkiye'de yapma kararı aldığı için olimpiyat komitesine teşekkür ediyorum. Federasyonumuza da Kocaeli'yi seçtiği için teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum' ifadesini kullandı.

Büyükakın'a özel teşekkür

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi(TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ile Dünya Para Yüzme Direktörü Craig Nicholson ise konuşmalarında Başkan Büyükakın'dan övgüyle söz etti, organizasyona destekleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ile protokol üyeleri 800 metre erkekler ve 400 metre kadınlar serbest stil yarışlarını takip etti.

Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm mücadeleler, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda verilecek ve 12 Eylül'e kadar devam edecek.