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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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