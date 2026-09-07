Koç Holding, COP31’in Küresel İş Ortağı Oldu

Onur Yüksek Teknoloji ve MHR GYO’ya bedelsiz sermaye artırım onayı

Kesintisiz Konfor, Artan Ayrıcalıklar: BMW ve MINI Prime Deneyimi Genişliyor

Borsa İstanbul’da şirketlerden yoğun pay hareketliliği: Geri alımlar ve satışlar dikkat çekti

Borsa İstanbul’da gong İntetra Teknoloji için çaldı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Davutoğlu ifade verdi: “Hiç kimsenin yargının üzerinde olmadığı inancıyla ifademi verdim”

10 milyon Euro haraç istediler, iş yerine ölüm mesajlı lokma aracı gönderdiler

İstanbul'un Kentsel Dönüşümünde Yeni Dönem: Yarısı Bizden Kampanyası 2027'ye Uzatıldı

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy (Bedirhan Özyurt dk. 81), Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan (Ui-jo Hwang dk. 81), Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes (Elia Meschack dk. 58), Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 58)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.