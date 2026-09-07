Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada taç atışında topla buluşan Göztepe oyuncusu Miroshi'nin ceza alanı sol çaprazından vurduğu şut az farkla auta çıktı.
51. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Arda Okan'ın derinleme pasında Janderson topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Juan topu boş kaleye gönderdi. 1-4
72. dakikada Ogün Bayrak'ın Gassama'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, direkt kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Juan topu ağlarla buluşturdu. 2-4
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Göztepe: Luka Gugeshashvili (Arda Özçimen dk. 46), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım (Ogün Bayrak dk. 46), Malcom Bokele, Novatus Miroshi (Faustino Anjorin dk. 64), Andre Henrique (Alexis Antunes dk. 46), Juan, Richard Akonnor (Sinclair Armstrong dk. 69), Janderson
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu (Karamba Gassama dk. 69), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk. 69), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk. 62), Halil Dervişoğlu (Trivante Stewart dk. 62)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Mirza Cihan, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Juan (dk. 51 ve 90+3) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 5), Myenty Abena (dk. 10), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 72) (Göztepe)
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Sinclair Armstrong (Göztepe), Trivante Stewart, Drissa Camara (Gaziantep FK)