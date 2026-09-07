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Goller: Juan (dk. 51 ve 90+3) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 5), Myenty Abena (dk. 10), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45) (Gaziantep FK)

72. dakikada Ogün Bayrak'ın Gassama'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, direkt kırmızı kart gösterdi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Arda Okan'ın derinleme pasında Janderson topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Juan topu boş kaleye gönderdi. 1-4

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu.

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