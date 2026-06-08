İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bankacılık sistemini hedef alan organize bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin özellikle gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte 50 dolarlık banknotları kullandıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yöntemle farklı bankaların ATM'lerine toplamda 102 bin 750 sahte dolar yatırarak finansal sisteme dahil ettikleri ve hemen ardından bu tutarları Türk lirası olarak çekerek büyük bir vurguna imza attıkları tespit edildi.

Banka şubelerindeki ve ATM'lerdeki güvenlik kameralarını geriye dönük inceleyen siber polisi, şüphelilerin deşifre olmamak için yoğun çaba sarf ettiğini belirledi. ATM'lerden işlem yaptıkları sırada tanınmamak adına şapka, gözlük ve maske gibi kamuflajlar kullanan zanlıların kimlikleri, emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla tek tek açığa çıkarıldı. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul merkez olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda şebekenin kilit isimlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılara yönelik ifade işlemleri ve operasyonun genişletilmesine ilişkin tahkikat süreci çok yönlü olarak devam ediyor.