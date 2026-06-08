İstihdamda Beklentilerin İki Katı Artış

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa öngörülerini neredeyse ikiye katladı. Verinin gücü sadece Mayıs ayı ile sınırlı kalmadı; önceki iki aya ilişkin verilerde yapılan toplam 93 bin kişilik yukarı yönlü revizyon, son dönemin en güçlü üç aylık performans tablosunu ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl işe alımların durma noktasına geldiği ABD ekonomisinde yaşanan bu ivme, işgücü piyasasının kırılganlık döneminden çıktığını tescillerken, yatırımcılar için "iyi haber, kötü haberdir" mekanizmasını devreye soktu.

Piyasalarda "Kevin Warsh" Öncesi Şahin Fiyatlama

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, gelecek hafta başkanlık edeceği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına bu verilerin yarattığı şahin atmosferin gölgesinde girecek. Piyasaların tepkisi ise gecikmedi:

Tahvil Piyasası: Güçlü veri sonrası ABD tahvillerinde yoğun satış baskısı izlendi, getiriler yükseldi.

Hisseler: Faiz artırım endişeleriyle hisse senedi piyasalarında belirgin geri çekilmeler yaşandı.

Fed Beklentileri: Ana senaryo faizlerin sabit tutulması olsa da, yılın ikinci yarısı için faiz artışı ihtimali ilk kez bu denli güçlü şekilde fiyatlanmaya başladı.

Kritik Eşik: Bazı Fed yetkililerinin, karar metnine "faiz artışının da indirim kadar olası olduğu" ibaresinin eklenmesi yönünde baskı yaptığı iddiaları, para politikasında şahin bir iletişim riskini zirveye taşıyor.

Odak Noktası: İstihdamdan Enflasyona

Mayıs ayı rakamları, Fed’in "istihdamı koruma" endişesini büyük ölçüde ortadan kaldırmış görünüyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın önceliğini tamamen enflasyon riskine kaydırması için alan açıyor. Ekonomistler, işgücü piyasasındaki bu beklenmedik direncin ücretler üzerinden enflasyonist baskıyı canlı tutabileceği konusunda hemfikir.

Gelecek haftaki FOMC toplantısı, sadece faiz kararı açısından değil, Warsh yönetimindeki yeni Fed’in enflasyon ve büyüme dengesine bakış açısını anlamak açısından da tarihi bir önem taşıyor.