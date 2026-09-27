Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülcihan Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarında sona gelinen tesisi gezen Kaymakam Eroğlu, Arsuz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuzhan Kılınç'tan tesisin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde spor salonunun yapım süreci ve tamamlanması için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplam 6 bin 846 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin 1.000 seyirci kapasitesine sahip olarak hizmet vermesi planlanıyor. Kapalı spor salonunun farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kaymakam Eroğlu, tesisin Arsuz'a kazandırılmasının ilçe açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, tamamlanmasının ardından spor faaliyetlerinin ve organizasyonların artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.