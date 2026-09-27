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A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Bursa'daki konaklayacağı otele yerleşti. Milliler, İtalya karşılaşması öncesindeki son antrenmanını bugün saat 17.00'de müsabakanın oynayacağı stadyumda gerçekleştirecek. Daha sonra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Zeki Çelik, saat 19.45'te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi.

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