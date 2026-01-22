İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün Kıbrıs’tan dönerken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hakkındaki iddialara ilişkin dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Esat Yontunç, suçlamalarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim” ifadelerini kullandı.

Yontunç, bugün Türkiye’ye giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.