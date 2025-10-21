Bu tutara, teknik heyetinin tazminatları da dahil edilerek toplam maliyetin 15 milyon euroyu bulacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin bu tazminat bedelini 20 taksitte ödeyeceği bilgisi, kulübün finansal planlamasını ve ödeme stratejisini gözler önüne seriyor. Bu ödeme planı, kulübün nakit akışını dengelemeyi ve mali yükümlülüklerini sürdürülebilir bir şekilde yerine getirmeyi amaçlıyor.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den aldığı tazminat, kulüp tarihinin en yüksek tazminat bedellerinden biri olarak kaydedildi. Ancak, Portekizli teknik direktörün kariyerindeki toplam tazminat gelirleri daha da dikkat çekici. Bugüne kadar çalıştığı kulüplerden aldığı tazminatlar toplamda 112 milyon euroyu buldu. Özellikle 2021'de Tottenham'dan 21 milyon euro, 2018'de Manchester United'dan 20 milyon euro ve 2007'de Chelsea'den 21 milyon euro alarak bu alandaki rekorunu pekiştirdi.

Fenerbahçe'nin bu ödeme planı, kulübün mali disiplini ve uzun vadeli finansal stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar ve spor camiası, kulübün bu süreçte nasıl bir yönetim sergileyeceğini ve gelecekte benzer durumlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını merakla takip ediyor.