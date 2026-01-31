Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kürsüye çıkan Başkan Sadettin Saran, görevde geçirdikleri sürenin kısa olmasına rağmen camianın gücünü ve kenetlenme isteğini net şekilde gördüklerini ifade etti.

Göreve geleli yalnızca 4 ay olduğunu hatırlatan Saran, “Bu kısa sürede camiamızın ne kadar diri ve güçlü olduğunu gördük. Fenerbahçe olarak futboldan basketbola, voleyboldan tüm branşlara kadar her alanda büyük bir mücadele veriyoruz. Sezon sonunda hepimizin gurur duyacağı sonuçlar almayı diliyoruz” diye konuştu.

Sportif başarıların yanı sıra kurumsal anlamda da yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Saran, camiada son dönemde hissedilen umut ve heyecanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Futbolda kazanılan ilk kupanın yalnızca sportif değil, birlikteliğin de bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Saran, ardından Kadın Basketbol Takımı’nın kazandığı Türkiye Kupası’nın bu güçlü spor kültürünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bankalar Birliği’nden çıkış vurgusu

Başkanlık makamını bir “emanet” olarak gördüğünü dile getiren Saran, kulübün finansal bağımsızlığı adına önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasında emeği geçen önceki başkanlar Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Murat Ülker’e teşekkür eden Saran, “Bu koltuk kişisel hesapların değil, Fenerbahçe’nin makamıdır” dedi.

“Eleştiri olur ama ayrışma olmaz”

Konuşmasının sonunda futbol takımına destek çağrısı yapan Sadettin Saran, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluk hedefimize bizi sahadaki takımımız taşıyacak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil, omuz omuza durmaktır. Sakin kalacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Hep birlikte şampiyon olacağız.”