"Tarihi İlişkileri Derinleştirme Ziyareti"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bogdanov, ziyaretin Moskova ile Şam arasındaki tarihi bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Rusya’nın Suriye’nin birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurgulayan Bogdanov, ulusal uzlaşı ve sosyal uyumun sağlanması için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Yeni Liderle İlk Temas

Rus heyetin, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel sorunların da ele alınacağı belirtiliyor.

Bu ziyaret, Moskova’nın Suriye’ye yönelik politikalarında yeni bir döneme işaret ederken, Rusya’nın bölgede artan etkisini yeniden gözler önüne seriyor.