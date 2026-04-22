Kurul, özellikle şiddet içeriklerinin normalleştirildiği ve izleyici üzerinde olumsuz etki oluşturduğu değerlendirilen yabancı yapımlara karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda, TLC kanalında yayımlanan bir filmde yoğun şiddet sahnelerinin yer aldığı ve bu sahnelerin suç ve güç mücadelesini teşvik edici bir anlatım sunduğu gerekçesiyle kanala idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

RTÜK ayrıca TV8’de yayınlanan “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programını da gündemine aldı. Programda yaşlı bir yarışmacıya yönelik bazı ifadelerin aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu değerlendirildi. Üst Kurul, söz konusu ifadelerin insan onuruna aykırı bulunduğunu belirterek, yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesine hükmetti. Kararda, programda sunucunun müdahalede yetersiz kaldığı ve içerikteki olumsuz diyalogların devam etmesine izin verildiği de vurgulandı.

Bunun yanı sıra Kanal 26’da yayınlanan bir spor programında kullanılan bazı ifadelerin de eleştiri sınırlarını aştığı ve kişileri küçük düşürücü nitelik taşıdığı tespit edildi. Bu gerekçeyle ilgili kanala da yayın ilkelerine aykırılıktan dolayı para cezası verildi.

RTÜK, aldığı kararlarla yayıncılıkta özellikle şiddet, insan onuru ve kamu yararı ilkelerine uyulmasının önemine dikkat çekti.