Ticaret Bakanlığı, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporla Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaret alanındaki gelişiminin kapsamlı veriler ışığında ortaya konulduğu belirtilerek, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyen mikro ihracat hacminin, üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğinin arttığını gösterdiği ifade edildi.

Raporda, hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiğinden ülke bazlı tüketici tercihlerine, ürünlerin birim satış değerlerinden Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörlere kadar geniş bir veri setine yer verildiği bildirildi.

Ayrıca gelişme potansiyeli taşıyan ürün grupları, mikro ihracat sonrasında iadeye konu edilen eşya türleri, pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranlarının da detaylı şekilde analiz edildiği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koyduğu belirtilerek, küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde Türkiye’nin paket hacmindeki yükselişin firmaların dijital ticarete uyum kabiliyetini ve rekabet gücünü yansıttığı vurgulandı.

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın ve genç girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, bu sayede Türkiye’nin üretim gücünün dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ticareti kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığının artırılması yönündeki kararlılığın devam ettiği kaydedildi.