Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü ve içeriklerde yer alan ifadelerin kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı yönünde değerlendirmeler yapılması üzerine savcılığın harekete geçtiğini belirtti.

Soruşturmanın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, yargının herkes için eşit şekilde işlediğine dikkat çekti. Gürlek, “Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı daima insan onurunu ve hukuku korur” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemlere de değinen Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Bu tür sözlerin mizah veya fıkra adı altında dile getirilmesinin de söz konusu yaklaşımı meşrulaştırmayacağını ifade eden Gürlek, ayrımcı tutumlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, toplumun temel direği olarak nitelendirdiği kadınların onuruna ve vatandaşlara yönelik ayrımcı yaklaşımların karşısında durmaya devam edeceklerini vurgularken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.