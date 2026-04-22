İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Sözcü Bekayi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'ın dün İran ve ABD'ye ateşkesin uzatılması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin, "Bu savaşı İran başlatmadı ve İran'ın tüm eylemleri, ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına karşı meşru savunma hakkı doğrultusunda gerçekleştirildi. İran, sahadaki ve siyasi arenadaki gelişmeleri yakından takip ederken, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli ve uygun önlemleri alacaktır. Silahlı kuvvetler de İran milletini her türlü tehdit ve kötülüğe karşı kapsamlı ve kararlı bir şekilde savunmaya tamamen hazırdır" ifadelerini kullandı.



"Saldırganlardan hesap sormak ve tazminat talep etmek için her fırsatı kullanacağız"

Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında işlenen suçlar ve uğradığı zararların tazmin edilmesine ilişkin sorulan soruya ise, "İran, saldırganları işlediği suçlardan sorumlu tutmak ve İran'ın haklarını savunmak için her fırsatı ve imkanı kullanacak, buna tazminat talep edilmesi de dahildir" cevabını verdi.



"Gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımız anda adım atacağız"

Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere masasına dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Diplomasi, ulusal çıkarları ve güvenliği güvenme altına almanın bir aracıdır. Ulusal çıkarları gerçekleştirmek ve İran milletinin düşmanların hain hedeflerine ulaşmasını engelleme konusundaki kazanımlarını pekiştirmek amacıyla bu aracı kullanmak için mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımız anda harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.