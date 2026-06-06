Sıfırdan Yeni Demiryolu Hattı Kurulacak

Bakan Uraloğlu, mevcut hatlardan bağımsız olarak tamamen yeni bir demiryolu güzergâhı inşa edileceğini belirtti. Proje kapsamında Ankara'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine, buradan da İstanbul'a uzanacak yüksek kapasiteli bir hat planlanıyor.

Yeni hattın klasik metro sistemi gibi olmayacağını ifade eden Uraloğlu, güzergâhta ihtiyaç duyulan noktalarda tünel ve viyadüklerin yer alacağını, ancak hattın büyük bölümünün normal zemin üzerinde ilerleyeceğini söyledi.

Hedef: İki Şehir Arasında 80 Dakikalık Yolculuk

"Süper Hızlı Tren" olarak adlandırılan proje tamamlandığında Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip iki kenti arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde azalacak. Ankara-İstanbul hattında seyahat süresinin yaklaşık 1 saat 20 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Tamamlanması Uzun Vadeli Planlanıyor

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, çalışmaların yeni başladığını ve hattın tamamlanmasının yaklaşık 10 yıl sürebileceğini ifade etti. Uzun vadeli ulaşım yatırımları arasında gösterilen projenin, yüksek hızlı demiryolu ağının geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin demiryolu yatırımlarında yeni bir aşama olarak değerlendirilen "Süper Hızlı Tren" projesi, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı hem daha hızlı hem de daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.