Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Uraloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demiryolu koridorlarından biri olan hattın bu yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, projenin Türkiye’yi küresel lojistiğin merkez ülkelerinden biri haline getireceğini ifade etti.



"Orta Koridor’un Avrupa ucunu güçlendiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demiryolu koridorlarından biri olduğunu belirterek, "Daha bu haftanın başında Gürcistan’ın Ahılkelek şehrinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni’nde üç kardeş ülkenin ortak iradesiyle çok önemli bir adım attık. Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor’un kapasitesini artırırken, bugün burada Çerkezköy-Kapıkule’de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız" dedi.



"Türkiye’yi küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak"

Projenin yalnızca bir demiryolu hattı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Faw Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye’yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir" dedi.



"Hattı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz"

Projenin teknik detaylarına değinen Uraloğlu, hattın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kısımdır. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Kapıkule’de lojistik trafiğini daha etkin yöneteceğiz"

Hattın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Kapıkule Gar Sahası’nda yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adede çıkarıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası demiryolu yük taşımacılığında yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltacağız. Yani artık Kapıkule’de Avrupa’ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hızlı trende de açıklamalarda bulunarak projenin hayırlı olmasını diledi.