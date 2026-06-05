Bedelli askerlik hayali kuran yükümlüler için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Kanunu gereğince bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre yeniden güncelleneceğini duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte ücretlerde ciddi bir artış kapıda.

Son Gün 30 Haziran: Kaçıran Zamlı Ödeyecek!

MSB tarafından yapılan açıklamada, mevcut ücret avantajından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiği belirtildi. Bakanlık, müracaatların en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

MSB'den Yapılan Resmi Açıklama: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Cüzdanları Yakacak Fark: Yaklaşık 60 Bin TL Artış!

Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla birlikte bedelli askerlik ücretlerine yaklaşık %14 oranında bir zam gelmesi bekleniyor. Bu durum, başvurusunu haziran ayı sonuna kadar yetiştirenler ile temmuz ayına bırakanlar arasında ciddi bir maliyet farkı yaratacak.

İşte Temmuz öncesi ve sonrası tahmini tablo:

Dönem Bedelli Askerlik Ücreti Durum 30 Haziran 2026'ya Kadar 416.361,30 TL Mevcut / Zamsız Tarife 1 Temmuz 2026 ve Sonrası ~475.000,00 TL %14 Zamlı Tahmini Tutar

Mevcut ekonomik parametreler doğrultusunda, 1 Temmuz'dan sonra başvuru yapacak yükümlüler yaklaşık 58-59 bin TL daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle uzmanlar ve bakanlık, hak kaybı ve mali yük yaşanmaması adına işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.