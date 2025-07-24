TELE1’e 15 Temmuz açıklamaları nedeniyle yayın durdurma cezası

RTÜK, TELE1 ekranlarında yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" programında Merdan Yanardağ’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin ifadelerini “toplumu ayrıştırıcı” ve “kamu sorumluluğuna aykırı” buldu. Yanardağ’ın, “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi”, “Bu darbenin temel sorumlusu AK Parti iktidarıdır” ve “Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir şey görmüyorum. Yok öyle bayram” şeklindeki sözleri nedeniyle TELE1’e üst sınırdan idari para cezası ve 5 gün yayın durdurma cezası verildi. RTÜK, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez” ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Halk TV ve TELE1’e, “devlet büyüklerine hakaret” cezası

5 Temmuz’da TELE1’de yayınlanan “Çürüme” programı ile Halk TV’deki “Gündem Özel” programında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın devlet büyüklerine yönelik sözleri de RTÜK’ün radarına takıldı. Açıklamaların “kişilik haklarına saldırı” niteliği taşıdığı ve “insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine aykırı” olduğu gerekçesiyle her iki kanala da üst sınırdan para cezası kesildi.

NR1 Türk’e gizli reklam cezası

NR1 Türk kanalında klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerin, kanalın “Talents” başlıklı bölümünde yer alması gizli ticari iletişim olarak değerlendirildi. RTÜK, bu yayınların 6112 sayılı Kanun’un 9. maddesine aykırı olduğunu belirterek, NR1 Türk’e de idari para cezası uyguladı.

YILDIZ EN ve TV+ logolu kanala “müstehcen yayın” yaptırımı

YILDIZ EN kanalında yapılan tele-alışveriş yayınlarının hem kesintisiz 15 dakikalık yayın şartını karşılamadığı hem de günlük yasal süreyi aştığı tespit edilerek para cezası kesildi. Öte yandan TV+ logolu bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanan filmde müstehcen içerikler bulunduğu ve toplumun genel ahlak değerlerine aykırı olduğu belirlendi. RTÜK, bu yayın nedeniyle ilgili kuruluşa hem para cezası hem de katalogdan çıkarma müeyyidesi getirdi.