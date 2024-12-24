Ciolacu: "Zorlu Bir Yıl Geçireceğiz"

Başbakan Marcel Ciolacu, güven oylaması sonrası yaptığı konuşmada, ülkenin derin bir siyasi kriz içinde olduğunu ve hükümetin önceliğinin sosyal ve ekonomik adaleti yeniden tesis etmek olacağını söyledi. Ciolacu, "Ekonomik olarak zorlu bir yıl geçireceğiz. Bu hükümet, reformlar ve yatırımlar hükümeti olmalı. Vatandaşların güvenini yeniden kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni Kabine Göreve Başladı

Yeni kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’in huzurunda Cotroceni Sarayı’nda yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Iohannis, yeni hükümetin başarısının Romanya’nın birliği ve Avrupa yanlısı rotasını sürdürmesi açısından kritik olduğunu belirterek, "Halkımız çözüm, istikrar ve Avrupa’ya bağlılık bekliyor" ifadelerini kullandı.

Koalisyonun Yapısı

Yeni hükümet, PSD, merkez sağ Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’daki Macarların Demokratik Birliği (UDMR) ve azınlık partilerinden oluşan geniş tabanlı bir koalisyonla yönetilecek.

PSD, adalet, ulaşım, çalışma ve savunma bakanlıkları dahil 8 bakanlık üstlenirken, önceki dönemde görev yapan birçok bakan pozisyonunu korudu.

PNL, enerji, içişleri ve dışişleri bakanlıkları dahil 6 bakanlık aldı.

Etnik Macar partisi UDMR’ye ise maliye bakanlığı dahil 2 bakanlık verildi.

Kabinede toplam 16 bakan ve 3 başbakan yardımcısı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yeniden Yapılacak

Koalisyon hükümetini bekleyen en önemli görevlerden biri, iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir takvim belirlemek. İlk turu 24 Kasım’da yapılan seçimler, Romanya istihbaratının Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki raporları üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Seçimde en fazla oyu alan aşırı sağcı ve Rusya yanlısı aday Calin Georgescu’nun başarısı, iptal kararını daha da tartışmalı hale getirdi.

Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Belirlendi

Koalisyon hükümeti, aşırı sağın önünü kesmek amacıyla ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldı. Koalisyonun adayı, Ulusal Liberal Parti’nin eski liderlerinden Crin Antonescu oldu. Antonescu’nun adaylığı, siyasi istikrarı sağlamayı ve Avrupa yanlısı bir yönetimi garanti altına almayı hedefliyor.

Romanya, yeni hükümetiyle siyasi istikrarı ve ekonomik reformları gerçekleştirmek için kritik bir dönemece giriyor.