Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bu adlar altında tüketiciden ilave ücret talep edilmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Buna göre, tarife ve fiyat listelerinde yer alan bedeller dışında tüketiciden herhangi bir isim altında ek ücret alınamayacak.

Yeni düzenleme kapsamında; lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, servis ücreti, masa ücreti, kuver bedeli ya da benzeri adlar altında müşterilerden ilave ücret talep edemeyecek.

Öte yandan, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin tüm fiyatların açık, şeffaf ve eksiksiz şekilde tarife ve fiyat listelerinde yer alması zorunlu olacak. Kurala aykırı uygulamalara ise mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.